أول تعليق من وزارة الرياضة على أزمة أرض الزمالك بميت عقبة والأوقاف

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عن وجود توافق كامل بين الجهات المعنية لحل أزمة أرض نادي الزمالك، مؤكدًا أن هيئة الأوقاف المصرية أبدت مرونة كبيرة للوصول إلى حلول مستدامة تنهي الملف بشكل نهائي.

وأوضح الشاذلي، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لم يتم طرح أي فكرة تتعلق بسحب أي مساحة أرض من نادي الزمالك، سواء حاليًا أو في المستقبل، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار النادي وحقوق أعضائه وجماهيره.

وأشار إلى أن الزمالك رحب بالأفكار والحلول التي طرحتها هيئة الأوقاف، والتي تستهدف الوصول إلى تسوية نهائية ومستدامة للأزمة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة التي قد تؤدي إلى تجددها مستقبلاً.

وأضاف أن هناك ثلاثة مسارات مطروحة أمام مجلس إدارة الزمالك لدراستها خلال الفترة المقبلة، يتمثل الأول في الدخول بشراكات ومشروعات استثمارية مشتركة بين النادي وهيئة الأوقاف تحقق عوائد للطرفين، بينما يتضمن المسار الثاني الاتفاق على قيمة حق الانتفاع من خلال عقود طويلة الأجل.

وتابع أن المسار الثالث يقوم على إمكانية قيام الزمالك بجدولة قيمة الأرض تمهيدًا لتملكها بالكامل، حال توافر القدرة المالية اللازمة، على غرار ما حدث سابقًا في مساحة الـ90 ألف متر، مع إمكانية تطبيق الأمر نفسه على المساحة المتبقية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة أنه لم يتم خلال الاجتماعات طرح أي أرقام مالية محددة أو مبالغ ملزمة، مشيرًا إلى أن المناقشات اقتصرت على الأفكار العامة والبدائل المتاحة للوصول إلى أفضل حل ممكن.

واختتم الشاذلي تصريحاته بالتأكيد على حرص الدولة على دعم نادي الزمالك ومساندته في أزماته الحالية، موضحًا أن المشروعات الاستثمارية المقترحة قد تمثل مصدر دخل قويًا للنادي مستقبلاً، فيما تستمر دراسة الحلول المطروحة خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بحسم الملف خلال نحو شهر إذا سارت المباحثات بشكل إيجابي.