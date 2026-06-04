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هشام نصر يكشف تطورات أزمة صلاح مصدق وموقف إيقاف القيد

كتب : محمد عبد الهادي

12:31 ص 04/06/2026
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أكد هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن إدارة النادي تعمل على إنهاء أزمة مستحقات اللاعب صلاح مصدق بشكل ودي، مشيرًا إلى وجود توافق بين الطرفين للوصول إلى تسوية خلال الفترة المقبلة.

وقال نصر، في تصريحات تلفزيونية، إن حسين لبيب رئيس النادي عقد جلسة مع صلاح مصدق من أجل حل الأزمة، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن اتفاق نهائي.

وأوضح نائب رئيس الزمالك أن النادي لم يتلقَّ أي قرار رسمي يتعلق بإيقاف القيد لفترتين، مؤكدًا أن ملف العقوبة التأديبية سيتم حله خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن بعض اللاعبين لم يتمكنوا من تحمل الأزمات المالية التي مر بها النادي خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الزمالك نجح في التتويج بلقب الدوري، كما كان قريبًا للغاية من حصد لقب الكونفدرالية.

واختتم هشام نصر تصريحاته بالتأكيد على عدم وجود أي أزمة مع أحمد حسام ميدو، مشددًا على أنه أحد أبناء النادي الداعمين للزمالك.

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هشام نصر الزمالك

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