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الدوري المصري هذا الموسم لم يكن سباقًا يُحسم بفارق جودة واضحة بين فريق وآخر، بل كان سباقًا شديد التقارب بين الثلاثي، الزمالك، الأهلي، وبيراميدز، تحكمت فيه التفاصيل الصغيرة أكثر من السيطرة الكاملة.

الزمالك لم ينجح في حصد اللقب بطريقة مفروشة بالورود، ولم يكن دائمًا الفريق الأكثر استحواذًا أو الأكثر فوزًا بنتائج كبيرة، لكنه كان الفريق الأكثر قدرة على تحويل اللحظات الحاسمة إلى نقاط، وهذه هي القصة الحقيقية للقب.

خمس مباريات كانت كافية لتغيير شكل موسم الزمالك بالكامل، ليس لأنها الأكثر شهرة، بل لأنها الأكثر تأثيرًا على جدول الترتيب.

سامي الشيشيني نجم الزمالك السابق، أوضح ل "مصراوي" أن هذه الأهداف كانت مؤثرة للغاية في مشوار الأبيض بالدوري لإنها كانت أهداف بثلاث نقاط، أهداف فوز كما وصفها.

يسلط "مصراوي"، في هذه السطور، الضوء علي أبرز خمس مباريات للزمالك هذا الموسم، نجحت في تغيير مسار درع الدوري وصولا للقلعة البيضاء.

أبرز 5 مباريات للزمالك غيرت مسار الدوري

1- هدف أحمد فتوح أمام حرس الحدود في الجولة 18

هدف الدقيقة 83 الذي كسر حالة التوازن في سباق الصدارة

في الجولة 18، كانت مباراة الزمالك أمام حرس الحدود تسير في اتجاه خطير بالنسبة للفريق الأبيض، تعادل سلبي يضغط على الفريق ويهدد بتراجع في سباق الصدارة الذي كان في أقصى درجات التنافس.

لكن في الدقيقة 83، جاء أحمد فتوح ليكسر هذا الجمود بهدف حاسم أعاد ترتيب المشهد بالكامل.

جدول ترتيب الدوري قبل الجولة 18

سيراميكا 35

الزمالك 31

بيراميدز 31

الأهلي 30

جدول ترتيب الدوري بعد الجولة 18

سيراميكا 35

الزمالك 34

بيراميدز 34

الأهلي 33

هذا الهدف لا يُقرأ كـ 3 نقاط فقط، بل كنقطة نفسية مهمة جدًا، لأن الزمالك في هذه المرحلة كان يطارد القمة ولا يملك رفاهية فقدان نقاط أمام فرق أقل ترتيبًا.

كما أن هذه المباراة بالتحديد حافظت على الزمالك داخل دائرة المنافسة، ومنعت اتساع الفجوة في مرحلة حساسة جدًا من الموسم.

2- هدف أحمد ربيع أمام زد في الجولة 19

هدف الدقيقة 82 الذي أعاد الزمالك إلى قلب الصراع

في الجولة 19، واجه الزمالك زد في مباراة كانت متجهة نحو التعادل 1-1، وهي نتيجة كانت ستُبقي الفريق في دائرة المطاردة دون تقدم حقيقي.

لكن أحمد ربيع سجل هدف الفوز في الدقيقة 82، ليمنح الزمالك انتصارًا أكثر من مجرد 3 نقاط.

هذه المباراة تمثل نقطة تحول في سباق البطولة، لأنها لم تمنح الزمالك فوزًا فقط، بل دفعته إلى قمة المشهد مجددًا.

وكان جدول ترتيب الدوري قبل الجولة 19

سيراميكا 35

الزمالك 34

بيراميدز 34

الأهلي 33

ليصبح جدول ترتيب الدوري بعد الجولة 19

الزمالك 37

بيراميدز 37

الأهلي 36

سيراميكا 36

3- هدف ناصر منسي أمام الاتحاد السكندري بالجولة 21

هدف الصدارة المؤقتة وبداية الانفصال عن المطاردة

في الجولة 21، جاءت مباراة الاتحاد السكندري في توقيت مهم جدًا، حيث كان سباق القمة قد بدأ يأخذ شكلًا ثلاثيًا واضحًا بين الزمالك وبيراميدز والأهلي.

هدف ناصر منسي منح الزمالك فوزًا مهمًا للغاية، لكنه لم يكن مجرد فوز عادي، بل فتح الباب لصدارة مؤقتة بفارق مريح نسبيًا.

وكان جدول ترتيب الدوري قبل الجولة 21

الزمالك 40

بيراميدز 37

الأهلي 37

سيراميكا 37

ثم أصبح جدول ترتيب الدوري بعد الجولة 21

الزمالك 43

بيراميدز 40

الأهلي 40

سيراميكا 38

4- هدف خوان بيزيرا أمام بيراميدز بالجولة الثالثة من مرحلة الحسم

في واحدة من أهم مباريات المرحلة النهائية، واجه الزمالك بيراميدز في قمة مباشرة كانت تُعتبر بمثابة مباراة “6 نقاط” بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

المباراة كانت في الجولة الثالثة من مرحلة حسم الدوري، واللقاء كان يشير للتعادل السلبي، لكن الهدف جاء في الدقيقة 84 عبر خوان بيزيرا، ليمنح الزمالك انتصارًا مباشرًا على أقرب منافسيه.

جدول ترتيب الدوري قبل الجولة 3 (مرحلة الحسم)

الزمالك 46

بيراميدز 44

الأهلي 44

سيراميكا 40

جدول ترتيب الدوري بعد الجولة 3

الزمالك 49

بيراميدز 44

الأهلي 44

سيراميكا 43

هذه المباراة كانت من أخطر مباريات الموسم، لأنها مواجهة مباشرة بين أول وثاني جدول الترتيب.

الفوز هنا لم يمنح الزمالك 3 نقاط فقط، بل وسّع الفارق إلى 5 نقاط كاملة، وهو فارق نفسي قبل أن يكون رقمي.

5- هدف عدي الدباغ أمام سموحة

في الجولة السادسة من مرحلة الحسم، جاءت مباراة سموحة في وقت كان فيه الضغط في أعلى مستوياته، مع اقتراب نهاية الموسم ودخول الحسابات النهائية.

الزمالك كان بحاجة للفوز للخفاظ علي الصدارة في ظل المنافسة الشرسة مع الأهلي وبيراميدز، واللقاء كان يشير للتعادل السلبي.

ليسجل عدي الدباغ هدفًا حاسمًا في الدقيقة 62، منح الزمالك 3 نقاط جديدة وحافظ علي صدارة الأبيض علي القمة.

جدول الترتيب قبل الجولة 6

الزمالك 50

بيراميدز 48

الأهلي 47

سيراميكا 43

جدول الترتيب بعد الجولة 6

الزمالك 53

بيراميدز 51

الأهلي 50

سيراميكا 44

وبسؤال نجم الزمالك السابق سامي الشيشيني عن أكثر هذه الأهداف تأثيرا في فوز الزمالك بالدوري، أكد أن هدف خوان بيزيرا في مرمي بيراميدز هو الأهم.

معللا بذلك أنه كان أمام منافس قوي للزمالك في البطولة ومنح الفريق ثلاث نقاط هامة بمشوار الدوري.

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