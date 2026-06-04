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"جريمة كروية".. ميدو يهاجم إدارة الزمالك بسبب 4 لاعبين

كتب : محمد عبد السلام

12:24 ص 04/06/2026

احمد حسام ميدو

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أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن النادي يمر بحالة مستمرة من الأزمات خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن بعض المسؤولين داخل القلعة البيضاء أصروا على إسناد جميع الملفات إلى جون إدوارد، سواء على المستوى الرياضي أو القانوني.

وقال ميدو، خلال تصريحاته ببرنامج "هنا المونديال"، إن الزمالك يواجه ما وصفه بـ"الكارثة القانونية"، مؤكدًا أن جماهير النادي تستحق قدرًا أكبر من الشفافية فيما يتعلق بالأزمات والملفات التي تحيط بالفريق في الوقت الراهن.

وأضاف أن أزمة فسخ عقود أربعة لاعبين تمثل "جريمة كروية"، موضحًا أن مثل هذه الملفات كان يجب التعامل معها باحترافية أكبر لتجنب الأضرار التي قد تلحق بالنادي.

واختتم ميدو تصريحاته بالتأكيد على أهمية إدارة الملفات القانونية والرياضية داخل الزمالك بشكل أكثر تنظيمًا واحترافية، بما يضمن الحفاظ على استقرار النادي وحماية مصالحه خلال المرحلة المقبلة.

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