دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

1 0
15:00

الترجى الرياضي

دوري أبطال أفريقيا

نهضة بركان

- -
21:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

بتروجت

1 0
17:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

2 2
18:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:00

مانشستر يونايتد

"منافسة أقوى المنتخبات".. مرموش يتحدث عن مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026

كتب : يوسف محمد

06:24 م 18/04/2026
    هدف عمر مرموش
    هدف عمر مرموش
    هدف عمر مرموش
    هدف عمر مرموش
    عمر مرموش و جوارديولا
    هدف عمر مرموش
    عمر مرموش (5) (1)
    عمر مرموش (39) (1)
    عمر مرموش (40) (1)

تحدث عمر مرموش نجم منتخب مصر ومان سيتي الإنجليزي، عن مشاركة الفراعنة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك

أكد عمر مرموش نجم منتخب مصر ومان سيتي الإنجليزي، أن مشاركة الفراعنة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، لن تكون لمجرد التمثيل المشرف، لكن ستكون للمنافسة بقوة مع أفضل المنتخبات في العالم.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في ثلاث دول وهم، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل حتى 17 يوليو.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، رفقة كل من: "نيوزيلندا، إيران وبلجيكا.

تصريحات عمر مرموش عن المشاركة في كأس العالم 2026

وقال مرموش في تصريحات، نقلها الموقع الرسمي لمان سيتي: "لن نذهب لكأس العالم 2026 للمشاركة فقط أو للتمثيل المشرف، لكن هدفنا منافسة أقوى المنتخبات في هذه البطولة ونسعى لتخطي دور المجموعات بالبطولة".

وأضاف: "كل ما نريده هو رفع اسم مصر عاليا في هذه المنافسة العالمية، سنأخذ كل مباراة على حدى لتحقيق هدفنا".

واختتم مرموش تصريحاته: "أفتقد الكثير من الأشياء في مصر، أشعر بالراحة دائما عندما أكون داخل مصر لأنني أتواجد مع كل الأشخاص الذين احبهم، أستغل أي إجازة للذهاب إلى مصر والاستمتاع بشكل كبير وهدفي دائما هو تشريف بلدي".

موعد أول مباراة لمنتخب مصر في كأس العالم 2026

ويستهل منتخب مصر مبارياته في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، بمواجهة منتخب بلجيكا، يوم 15 يونيو المقبل.

ومن المقرر إقامة مباراة منتخب مصر أمام نظيره بلجيكا، يوم 15 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمونديال.

منتخب مصر كأس العالم 2026 عمر مرموش

