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"أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب : أحمد العش

07:58 م 03/06/2026

رياح مثيرة للرمال والأتربة

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار متابعة الحالة الجوية، مشيرة إلى استمرار الغطاء السحابي على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري.

تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أوضحت "الهيئة" في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى تقدم الغطاء السحابي نحو شرق البلاد، ليشمل مدن القناة وشرق الدلتا والسواحل الشمالية الشرقية ومناطق من سيناء.

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وأضافت "الأرصاد" أن هذه الأجواء يصاحبها فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، مشيرةً إلى استمرار نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، لافتة إلى أنها ربما تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المذكورة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار متابعة تطورات الحالة الجوية وإصدار التحديثات اللازمة أولًا بأول.

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