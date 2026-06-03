أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، القبض على 15شخصاً يمثلون المنفذين الميدانيين في قضية عملاء إيران في البحرين.

وأضافت الوزارة البحرينية في بيان عبر منصة إكس، اليوم الأربعاء، أن المتهمين مرتبطين بوكلاء الحرس الثوري المتواجدين في إيران، ويعملون على تنفيذ التوجيهات التحريضية من خلال التأثير على المواطنين البحرينيين.

يعملون على تنفيذ التوجيهات التحريضية من خلال التأثير على المواطنين....القبض على 15شخصاً يمثلون المنفذين الميدانيين في قضية عملاء إيران في البحرين المرتبطين بوكلاء الحرس الثوري المتواجدين في ايرانhttps://t.co/n6P7zKz8Dv — Ministry of Interior (@moi_bahrain) June 3, 2026

وتابعت الداخلية البحرينية، أن المتهمين يحاولون التأثير على الشباب والناشئة بغرض دفعهم للتورط في أعمال يجرّمها القانون ، مستغلين في ذلك أساليب التوغل الاجتماعي من خلال زرع خلايا تنفذ أجندات كيانات غير مشروعة.

وأكد الداخلية البحرينية، أن المتهمين يعملون على تنفيذ التوجيهات التحريضية من خلال التأثير على المواطنين، لافتة إلى أن تحركات هذه العناصر، كانت تحت الرصد والمتابعة، وإن ما تم اتخاذه من إجراءات، يهدف إلى حماية أمن وسلامة المجتمع بكافة مكوناته.