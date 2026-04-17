أعلن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سيخوض مباراة ودية يوم الإثنين المقبل، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة بالدوري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره بيراميدز يوم 27 أبريل المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة يوم 27 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري.

ويذكر أن النادي الأهلي، لن يخوض أي مباريات في الجولة المقبلة من بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، هى الجولة الثالثة بمرحلة تحديد البطل.

وليد صلاح الدين يكشف تفاصيل المباراة الودية للأهلي

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "إن الجهاز الفني للفريق، حدد يوم الإثنين المقبل الموافق 20 أبريل الجاري، لخوض مباراة ودية لتجهيز اللاعبين واستغلال عدم المشاركة في الأسبوع الحالي من منافسات بطولة الدوري الممتاز".

وأضاف: "نعمل في الوقت الحالي على تحديد طرف المباراة الودية، بالتنسيق مع ياس توروب المدير الفني للفريق، لتحقيق أكبر استفادة فنية مطلوبة".

واستأنف النادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء أمس الخميس على ملعب التتش، عقب انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين، بعد الفوز على سموحة بالدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 44 نقطة جمعهم من 22 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة حتى الآن.

