أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن هجوما شنته مسيرة أوكرانية صباح اليوم على حافلة ركاب خلف 7 قتلى و11 مصابا من المدنيين، حسب التقارير الأولية.

كتب بوشيلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد ارتكب النازيون الأوكرانيون عدوانا جديدا غير مسبوق وغير إنساني فجر اليوم"، إذ هاجمت طائرة مسيرة قتالية في مدينة يناكييفو حافلة متجهة من موسكو إلى سيمفيروبول.

وأضاف أنه قتل في الهجوم 7 مدنيين، حسب المعلومات الأولية، وأصيب 11 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، ويتلقون جميعا الرعاية الطبية اللازمة.

وأعرب بوشيلين عن تعازيه لذوي الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وفقا لروسيا اليوم.