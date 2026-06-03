قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن رجلا حبس نفسه داخل مبنى بنك في مدينة بيكرسفيلد جنوب كاليفورنيا مع عدد غير معروف من الرهائن.

أضافت إدارة شرطة بيكرسفيلد في بيان، أن الضباط توجهوا إلى موقع البلاغ أمس الثلاثاء حوالي الساعة الواحدة ظهرا بعد تلقي بلاغ بوجود قنبلة في مبنى بنك "تشيس" بوسط المدينة، واكتشفوا أن رجلا حبس نفسه بالداخل مع عدة أشخاص.

وأوضح الرقيب إريك سيليدون، أن أحد الرهائن أُطلق سراحه عبر المفاوضات، وأن البقية في صحة جيدة.

وأضاف: "نستخدم كل الإمكانيات المتاحة لدينا لإنهاء هذا الموقف بأكثر الطرق أمانا".

وقال المسؤولون، إن المباني المجاورة، بما في ذلك مبنى البلدية ومقر الشرطة، تم إخلاؤها، وأغلقت بعض الطرق مؤقتا.

وأقام الضباط طوقا حول المبنى والشركات المجاورة، إذ حذر سيليدون الجمهور من الاقتراب من المنطقة، مؤكدا أن الوضع لا يزال خطيرا للغاية.

ويتواصل فريق التفاوض التابع للشرطة مع المشتبه به عبر الهاتف.

ويوجد في الموقع حوالي 21 سيارة شرطة، بالإضافة إلى مركبة تكتيكية واحدة والعديد من فرق الطوارئ، كما حضر عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي".

من جانبه، قال جاكوب ديفيدسون، وهو بث مباشر معروف باسم "داد جون لايف"، إنه كان على بعد مبنى واحد من البنك في متجر وشم العائلة عندما بدأ يتلقى اتصالات من متابعيه تخبره بتهديد القنبلة.

وأضاف: "دخلت موقف سيارات البنك ورأيت الشرطة تدخل من الخلف، هذا أكبر انتشار شرطي رأيته في هذه المدينة على الإطلاق والآن أشاهدهم ينصبون خيام الطوارئ المرمزة بالألوان الأخضر والأحمر والأصفر والأسود بالإضافة إلى مركز قيادة على بعد مبنى واحد".

وعادة ما تنصب وكالات إنفاذ القانون خيام الطوارئ بشكل وقائي، وهي مرمزة بالألوان للمساعدة في فرز المصابين حسب شدة الإصابات، لحالات الطوارئ.

وقالت عمدة بيكرسفيلد كارين جو، إنها تراقب الوضع عن كثب.

وأضافت في بيان: "أفضل طريقة يمكن للجمهور المساعدة بها الآن هي تجنب المنطقة وإعطاء مساحة لضباط إنفاذ القانون والمفاوضين وغيرهم من المهنيين المدربين لأداء مهامهم بأمان"، وفقا لروسيا اليوم.