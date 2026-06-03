بدأ قطاع المعاهد الأزهرية، الإثنين، تلقي طلبات التقدم لمرحلتي رياض الأطفال وأولى ابتدائي للعام الدراسي 2026/2027م، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ويستمر حتى الخميس الـ 16 من يوليو المقبل.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أن مسؤولية صحة البيانات المسجلة إلكترونيًا تقع على عاتق ولي الأمر، مشددًا على أهمية متابعة موقع التنسيق الإلكتروني بصفة مستمرة لمعرفة نتيجة التنسيق واستكمال الإجراءات المطلوبة خلال المواعيد المحددة.

ووضع قطاع المعاهد الأزهرية، مجموعة من الضوابط يجب مراعاتها خلال فترة التقديم، وهي على النحو التالي:

- ضرورة اختيار نوع المعهد المراد التقديم إليه (عادي – نموذجي – خاص).

- كتابة اسم الطفل باللغة العربية دون استخدام أرقام أو رموز أو حروف أجنبية.

الطفل المقيد بالمستوى الثاني لرياض الأطفال خلال العام الدراسي المنقضي يُنقل مباشرة إلى الصف الأول الابتدائي دون الحاجة إلى تقديم إلكتروني جديد، مع استيفاء المستندات المطلوبة.

التقديم بالمعاهد النموذجية يبدأ من المستوى الأول لرياض الأطفال فقط.

يمكن التقدم مباشرة للصف الأول الابتدائي بالمعاهد العادية حال توافر أماكن شاغرة ووفق الضوابط المنظمة لذلك.

ودعا قطاع المعاهد الأزهرية أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بالمعاهد الأزهرية إلى سرعة التسجيل خلال فترة التقديم المعلنة، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يتيحها الأزهر الشريف لتيسير إجراءات القبول والتنسيق.