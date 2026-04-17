الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

0 0
18:00

شباب بلوزداد

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

3 0
20:45

كالياري

الدوري الفرنسي

لانس

3 2
20:45

تولوز

كم يحصد الزمالك ماديا بعد التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية؟

كتب : يوسف محمد

10:40 م 17/04/2026
    الزمالك وشباب بلوزداد (10)
    الزمالك وشباب بلوزداد (8)
    الزمالك وشباب بلوزداد (7)
    الزمالك وشباب بلوزداد (6)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (6)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (3)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (13)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (12)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (1)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (2)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (5)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (8)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (15)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (4)

حجز نادي الزمالك مقعدا في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026، بعدما تخطى فريق شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي البطولة.

وتمكن نادي الزمالك من الفوز على شباب بلوزداد، بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع المباراتين، حيث حقق الفوز مباراة الذهاب بهدف نظيف، قبل أن يحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة العودة بين الفريقين.

مبلغ مادي كبير للزمالك بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية

وضمن نادي الزمالك الحصول على مبلغ مليون دولار على الأقل، عقب التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفي حال تمكن الفارس الأبيض من التتويج بلقب النسخة الحالية من البطولة، سيحصل على مقابل مادي ضخم، يصل إلى 4 مليون دولار.

موعد نهائي الكونفدرالية

ويذكر أن مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ستقام يوم 9 مايو المقبل خارج مصر، على أن تقام مباراة العودة يوم 16 من الشهر ذاته بالقاهرة.

وينتظر الزمالك في نهائي البطولة، الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى، والتي تجمع بين فريقي اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك آسفي المغربي.

