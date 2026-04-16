دمج النادي والحرمان من 9 نقاط.. رئيس الإسماعيلي يكشف تطورات أزمة الدراويش

كتب : محمد خيري

02:06 م 16/04/2026

الإسماعيلي

أكد محمد رائف رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، تقدم النادي باحتجاج رسمي بسبب ما وصفه بتكرار الأخطاء التحكيمية التي أثرت على نتائج الفريق خلال مباريات الدوري المصري.

وأوضح رائف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة الإسماعيلي تمتلك مستندات — على حد قوله — تثبت وجود أخطاء تحكيمية مؤثرة خلال المباريات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفريق فقد ما يصل إلى 9 نقاط خلال آخر ثلاث مواجهات نتيجة تلك القرارات.

وأضاف أن النادي في حاجة ماسة لكل نقطة في ظل موقفه الحالي بجدول ترتيب الدوري، مؤكدًا أن الإدارة تسعى للحصول على تفاصيل المحادثات التي دارت بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو في مباراة كهرباء الإسماعيلية، في إطار المطالبة بمزيد من الشفافية.

نفي الاتفاق على دمج الإسماعيلي

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الإسماعيلي عن نجاح النادي في تأسيس شركة كرة قدم مملوكة بالكامل للنادي بنسبة 100%، لافتًا إلى وجود محادثات شفهية مع عدد من أندية الشركات بالدوري الممتاز لبحث فرص الاستثمار.

وشدد رائف على أن أي تحركات مستقبلية تهدف إلى دعم النادي ماليًا مع الحفاظ الكامل على هويته واسمه وملعبه، نافيًا في الوقت ذاته وجود أي اتفاقات رسمية حتى الآن بشأن أي شراكات أو دمج مع أندية أخرى.

