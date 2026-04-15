شهد مقر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة حفل تكريم الحكام الدوليين المختارين للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، وسط حضور لافت لعدد من عناصر المنظومة التحكيمية، في مقدمتهم الحكم الدولي محمود وفا، الذي ظهر للمرة الأولى عقب أزمته الأخيرة في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز.

وجاء ظهور وفا خلال الحفل الذي أُقيم بمقر مركز المنتخبات الوطنية، بحضور مجموعة من الحكام الدوليين، لتكريم الرباعي الذي وقع عليهم الاختيار لتمثيل التحكيم المصري في المونديال، وهم أمين عمر، محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، ومحمود عاشور.

غياب محمود عاشور عن حفل التكريم

وشهد الحفل غياب الحكم محمود عاشور، حيث تسلم تكريمه زميله المساعد الدولي محمود أبو الرجال، فيما أوضح مسؤولو لجنة الحكام أن سبب الغياب يعود لتواجده حاليًا في المملكة العربية السعودية.

كما تضمن الحفل تسليم الحكام الدوليين الشارات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لعام 2026، إلى جانب المعدات الرسمية المخصصة لهم، في إطار الاستعدادات للمشاركة في الحدث العالمي المرتقب.