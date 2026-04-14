الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
21:00

برشلونة

اتحاد الكرة يتواصل مع 6 اتحادات لتعيين حكام مباراتي الأهلي أمام بيراميدز والزمالك

كتب - مراسل مصراوي:

12:14 ص 14/04/2026
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (3)
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (7)
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (9)
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (6)
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (1)
    الأهلي وبيراميدز
    الأهلي وبيراميدز
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (2)
    الأهلي وبيراميدز
    الأهلي وبيراميدز

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، موافق من الاتحاد الإسباني والألماني، لتعيين طاقمي تحكيم لإدارة مباراتي الأهلي وبيراميدز، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراتي الأهلي أمام الزمالك وبيراميدز

ويستعد المارد الأحمر لخوض مباراتين من العيار الثقيل في بطولة الدوري المصري، أمام كلا من بيراميدز والزمالك على الترتيب.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره بيراميدز يوم 27 أبريل الجاري، في إطار منافسات الجولة الرابعة بمرحلة التتويج بالدوري المصري، على أن تقام مباراة الأحمر أمام الزمالك، يوم 1 مايو المقبل في الجولة الخامسة بالمسابقة.

حكام مباراتي الأهلي أمام بيراميدز والزمالك

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "اتحاد الكرة خاطب 6 اتحادات، لاختيار طاقمي تحكيم لإدارة مباراتي الأهلي أمام كل من بيراميدز والزمالك، إلا أنه تلقى رد من اتحاديين فقط".

وأضاف: "الاتحاد الإسباني وافق على إرسال طاقم تحكيم، لتولي القيادة التحكيمية لأي من المباراتين، كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الألماني لكرة القدم، لكن لم يتم تحديد الأسماء التي ستدير المباراتين حتى الآن".

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 44 نقطة جمعهم من 22 خاضها الفريق بالمسابقة حتى الآن.

إنجاز علمي جديد يضع مصر على خريطة الأبحاث الجينية العالمية.. ما القصة؟
لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة إلى حسن المستكاوي.. ماذا قالت؟
إنشاء مجلس أعلى للأسرة.. "مستقبل وطن" يتقدم بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية
"بالباروكة".. سقوط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخالفة في بولاق الدكرور

13 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا تصادم سيارة أجرة ونقل بكفر الشيخ

