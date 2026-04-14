لدينا العديد من الأهداف.. أول تعليق من حسام البدري بعد الفوز على أبو سليم

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، موافق من الاتحاد الإسباني والألماني، لتعيين طاقمي تحكيم لإدارة مباراتي الأهلي وبيراميدز، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراتي الأهلي أمام الزمالك وبيراميدز

ويستعد المارد الأحمر لخوض مباراتين من العيار الثقيل في بطولة الدوري المصري، أمام كلا من بيراميدز والزمالك على الترتيب.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره بيراميدز يوم 27 أبريل الجاري، في إطار منافسات الجولة الرابعة بمرحلة التتويج بالدوري المصري، على أن تقام مباراة الأحمر أمام الزمالك، يوم 1 مايو المقبل في الجولة الخامسة بالمسابقة.

حكام مباراتي الأهلي أمام بيراميدز والزمالك

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "اتحاد الكرة خاطب 6 اتحادات، لاختيار طاقمي تحكيم لإدارة مباراتي الأهلي أمام كل من بيراميدز والزمالك، إلا أنه تلقى رد من اتحاديين فقط".

وأضاف: "الاتحاد الإسباني وافق على إرسال طاقم تحكيم، لتولي القيادة التحكيمية لأي من المباراتين، كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الألماني لكرة القدم، لكن لم يتم تحديد الأسماء التي ستدير المباراتين حتى الآن".

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 44 نقطة جمعهم من 22 خاضها الفريق بالمسابقة حتى الآن.

أقرأ أيضًا:

