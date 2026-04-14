أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء، إذ تشير التوقعات إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة في ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار خلال ساعات النهار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، على أن يميل الطقس للبرودة ليلًا على مختلف الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء في مصر

كشفت "الأرصاد" عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء في مصر إذ، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 درجة للعظمى و17 للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية 27 للعظمى و16 للصغرى، أما شمال الصعيد فتبلغ العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة، في حين ترتفع درجات الحرارة في جنوب الصعيد لتصل إلى 36 درجة للعظمى و20 للصغرى.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.



وأضافت أنه تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح تتراوح سرعته بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السلوم وسيوة ومطروح على فترات متقطعة.

توقعات سقوط الأمطار في مصر اليوم الثلاثاء في مصر

أشارت "الهيئة" إلى وجود فرصًا ضعيفةً لتكوّن سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق بشكل عشوائي.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذه التوقعات صادرة وفق أحدث خرائط الطقس، مع استمرار المتابعة والتحديث حال حدوث أي تغيرات في الحالة الجوية، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الرسمية أولًا بأول.

