تحدث أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على أزمة تسجيل مباراة الأهلي وسيراميكا بالجولة الأولي في مرحلة التتويج بالدوري المصري.

وكانت مباراة الأهلي وسيراميكا، قد شهدت جدلًا تحكيميًا، مما ترتب عليه اعتراض الأهلي ومطالبة بسماع محادثات الفار.

تصريحات رويز عن أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا

قال رويز في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت": "النادي الأهلي يقدر يسمع تسجيل المباراة كامل ومفيش قيود خالص".

وتابع: "كنا محضرين كل حاجه علشان مسؤولي الأهلي يسمعوا التسجيل، واللي كانوا هيطلبوه هيسعموه، واحنا جاهزين ان النادي يجي ويسمع التسجيل كامل".

واختتم: "نحن في اتحاد الكرة لا نخفي أي شئ، وهناك شفافية كاملة، ولكن هناك شروط واجراءات خاصة يضعها كل اتحاد".

ماذا حدث بين وفد الأهلي واتحاد الكرة؟

قام النادي الأهلي يوم صباح أمس الأحد، بإرسال وفد مكون من سيد عبدالحفيظ، وجمال جبر وخبير أصوات، من زيارة اتحاد الكرة لسماع تسجيل الفار لمباراة سيراميكا.

اتحاد الكرة رفض تواجد وفد الأهلي لاستماع التسجيل لعدم مطابقة الشروط المنصوص عليها من قبل الاتحاد، ليغادر وفد الأهلي دون نتيجة، ويقرر التصعيد في الأزمة حسبما أعلن النادي.

