مضادة للسفن.. زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صواريخ جديدة

كتب : مصراوي

04:27 ص 14/04/2026

زعيم كوريا الشمالية

وكالات

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على تجارب جديدة لصواريخ كروز الاستراتيجية وصواريخ مضادة للسفن الحربية أُطلقت من مدمرة بحرية وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية الثلاثاء.

أفادت الوكالة، أن التجارب أجريت الأحد، وهي الأحدث في سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة التي قامت بها الدولة المسلحة نوويا.

وأضافت أن صواريخ كروز الاستراتيجية حلّقت لمدة 7900 ثانية تقريبا، أو أكثر من ساعتين، بينما حلقت صواريخ مضادة للسفن الحربية لمدة 2000 ثانية تقريبا "33 دقيقة".

وحلّقت الصواريخ على طول مدارات الطيران المحددة فوق البحر الغربي لكوريا التسمية الكورية الشمالية للبحر الأصفر وضربت الأهداف بدقة فائقة بحسب الوكالة.

وأُجريت الاختبارات من على متن المدمرة "تشوي هيون"، وهي واحدة من مدمرتين تزن كل منهما 5 آلاف طن في ترسانة كوريا الشمالية، وقد أطلقتا العام الماضي في إطار سعي كيم لتعزيز القدرات البحرية للبلاد.

أظهرت صورة نشرتها وكالة الأنباء صاروخا في مرحلة طيرانه الأولية بعد إطلاقه من السفينة الحربية، مع لهب برتقالي يتصاعد من ذيله، في حين أظهرت أخرى كيم وهو يشاهد عملية الإطلاق من مسافة بعيدة محاطا بمسؤولين بحريين.

وذكرت الوكالة، أن كيم تلقى أيضا إحاطة الثلاثاء بشأن التخطيط لأنظمة الأسلحة لمدمرتين أخريين قيد الإنشاء، وأنه توصل إلى استنتاج مهم.

وتابعت أن كيم أعرب عن ارتياحه الشديد لحقيقة أن جاهزية جيشنا للعمل الاستراتيجي قد تعززت، مشيرة إلى أن كيم أكد مجددا أن تعزيز الردع النووي لكوريا الشمالية هو "المهمة ذات الأولوية القصوى"، وفقا لسكاي نيوز.

محمود حفيد سيد زيان: "جدي رفض الواسطة وترك الهندسة من أجل الفن"
إنشاء مجلس أعلى للأسرة.. "مستقبل وطن" يتقدم بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية
نجوم الفن يستمتعون بـ شم النسيم ويهنئون الأقباط بمناسبة عيد القيامة
"بالباروكة".. سقوط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخالفة في بولاق الدكرور
موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بدوري الأبطال والقناة الناقلة
