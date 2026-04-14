أعلن موقع "أكسيوس"، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، سيشارك في المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان المقررة اليوم الثلاثاء.

وأفاد "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول في الخارجية الأمريكية، أن المحادثات الإسرائيلية اللبنانية، ستبحث ضمان أمن الحدود الشمالية لإسرائيل على المدى الطويل.

وقال المسؤول، إن المحادثات الإسرائيلية اللبنانية ستتناول كيفية دعم الحكومة اللبنانية في استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها وحياتها السياسية.

وأضاف المسؤول، أن المحادثات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان ستكون مفتوحة ومباشرة، لافتا إلى أن إسرائيل في حالة حرب مع حزب الله وليس مع لبنان، وفقا لسكاي نيوز.