إعلان

المقررة اليوم.. هل يُشارك وزير الخارجية الأمريكي في مفاوضات إسرائيل ولبنان؟

كتب : مصراوي

04:31 ص 14/04/2026

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن موقع "أكسيوس"، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، سيشارك في المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان المقررة اليوم الثلاثاء.

وأفاد "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول في الخارجية الأمريكية، أن المحادثات الإسرائيلية اللبنانية، ستبحث ضمان أمن الحدود الشمالية لإسرائيل على المدى الطويل.

وقال المسؤول، إن المحادثات الإسرائيلية اللبنانية ستتناول كيفية دعم الحكومة اللبنانية في استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها وحياتها السياسية.

وأضاف المسؤول، أن المحادثات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان ستكون مفتوحة ومباشرة، لافتا إلى أن إسرائيل في حالة حرب مع حزب الله وليس مع لبنان، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
شئون عربية و دولية

الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
"بالباروكة".. سقوط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخالفة في بولاق الدكرور
حوادث وقضايا

"بالباروكة".. سقوط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخالفة في بولاق الدكرور

"أسوشيتد برس": مفاوضات جديدة بين أمريكا وإيران تٌعقد الخميس
شئون عربية و دولية

"أسوشيتد برس": مفاوضات جديدة بين أمريكا وإيران تٌعقد الخميس
"قوة مذهلة في عالم الترفيه".. زاك سنايدر مع تركي آل الشيخ في أحدث ظهور
أجنبي

"قوة مذهلة في عالم الترفيه".. زاك سنايدر مع تركي آل الشيخ في أحدث ظهور
أجواء حارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

أجواء حارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو