تحدث مصطفى عزام، الأمين العام لاتحاد الكرة المصري، عن كواليس التواصل مع النادي الأهلي، وتوضيح الموقف الرسمي من طلبات الحضور والإجراءات المنظمة للجلسة.

تصريحات مصطفي عزام عن أزمة الأهلي وسيراميكا

قال مصطفى عزام في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "تواصلت مع سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، لمعرفة من سيحضر جلسة الاستماع الخاصة بمحادثة الفار، وأبلغني بأن سيد عبد الحفيظ سيترأس الوفد، دون تحديد باقي الأسماء.

وتابع: "علمنا بنيّة الأهلي اصطحاب خبير أصوات، لكن اللوائح لا تسمح بذلك، فالأهلي ليس جهة تحقيق، وبالتالي لا يحق له الاستعانة بخبير في هذا الشأن".

وواصل: "الجهازان الفني والإداري للأهلي هما فقط من يحق لهما حضور الجلسة، لأنهما معتمدان من اتحاد الكرة ويحملان بطاقات صادرة مع بداية الموسم، ونفس هذه المعايير ستُطبق على جميع الأندية".

وأردف مصطفي عزام: "في حال وجود أي شك بعد الاستماع للمحادثة، من حق الأهلي اللجوء إلى اللجنة القضائية داخل اتحاد الكرة.

وعن إمكانية تحديد جلسة أخري قال: "مجلس إدارة اتحاد الكرة هو من يحدد إمكانية عقد جلسة استماع جديدة من عدمه وفقًا للوائح.

