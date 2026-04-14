مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
21:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

اتحاد الكرة يرد.. هل تحدد جلسة استماع أخرى للنادي الأهلي؟

كتب : محمد عبد الهادي

12:21 ص 14/04/2026

الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث مصطفى عزام، الأمين العام لاتحاد الكرة المصري، عن كواليس التواصل مع النادي الأهلي، وتوضيح الموقف الرسمي من طلبات الحضور والإجراءات المنظمة للجلسة.

تصريحات مصطفي عزام عن أزمة الأهلي وسيراميكا

قال مصطفى عزام في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "تواصلت مع سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، لمعرفة من سيحضر جلسة الاستماع الخاصة بمحادثة الفار، وأبلغني بأن سيد عبد الحفيظ سيترأس الوفد، دون تحديد باقي الأسماء.

وتابع: "علمنا بنيّة الأهلي اصطحاب خبير أصوات، لكن اللوائح لا تسمح بذلك، فالأهلي ليس جهة تحقيق، وبالتالي لا يحق له الاستعانة بخبير في هذا الشأن".

وواصل: "الجهازان الفني والإداري للأهلي هما فقط من يحق لهما حضور الجلسة، لأنهما معتمدان من اتحاد الكرة ويحملان بطاقات صادرة مع بداية الموسم، ونفس هذه المعايير ستُطبق على جميع الأندية".

وأردف مصطفي عزام: "في حال وجود أي شك بعد الاستماع للمحادثة، من حق الأهلي اللجوء إلى اللجنة القضائية داخل اتحاد الكرة.

وعن إمكانية تحديد جلسة أخري قال: "مجلس إدارة اتحاد الكرة هو من يحدد إمكانية عقد جلسة استماع جديدة من عدمه وفقًا للوائح.

إقرأ أيضًا:
مصطفي عزام الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من هي "جدة دورداش"؟ ولماذا منحها ترامب 100 دولار وجعلها تشارك في مؤتمره
"قوة مذهلة في عالم الترفيه".. زاك سنايدر مع تركي آل الشيخ في أحدث ظهور
إنشاء مجلس أعلى للأسرة.. "مستقبل وطن" يتقدم بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية
حصيلة مأساوية في شم النسيم.. 9 ضحايا بينهم أطفال وطلاب بالمحافظات (صور)
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
أخبار

المزيد

