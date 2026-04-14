تشهد مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان معركة وقتال عنيف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، في ظل تصعيد ميداني واسع قبل اجتماع مرتقب بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 8 جنود، بينهم 2 بحالة متوسطة وستة بجروح طفيفة، جراء استهدافهم بطائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان، مع نقل المصابين لتلقي العلاج.

في السياق، أفاد مستشفى رمبام بوصول جنديين مصابين بشظايا من ساحة المعارك، مشيرا إلى أنه استقبل منذ بداية الحرب 81 جنديا مصابا من الجبهة اللبنانية، إضافة إلى 314 مدنيا جراء حوادث مرتبطة بإطلاق الصواريخ.

ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استكمل تطويق بنت جبيل وبدأ الهجوم عليها، مدعيا تصفية أكثر من 100 عنصر من حزب الله خلال اشتباكات مباشرة ومن خلال غارات جوية.

في المقابل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان باندلاع اشتباكات عنيفة داخل المدينة، مؤكدة أن القوات الإسرائيلية تحاول التوغل والسيطرة على أحياء فيها، وسط حديث عن تكبدها خسائر خلال المواجهات.

أعلن حزب الله استهداف تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في عدة نقاط داخل المدينة ومحيطها، من بينها تلة شمران ومنطقة صف الهوا ومحيط مدرسة الإشراق.

بحسب معطيات ميدانية، فقد أظهرت صور أقمار صناعية تمركز دبابات إسرائيلية على أطراف المدينة، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عملياته البرية بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.

يأتي هذا التصعيد في ظل حديث إسرائيلي عن توسيع العمليات في جنوب لبنان، إذ قال بنيامين نتنياهو، إن القتال سيستمر في لبنان، مشيرا إلى أن التركيز الحالي ينصب على بنت جبيل، مع السعي لإقامة حزام أمني في الجنوب، وفقا لروسيا اليوم.