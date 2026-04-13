الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

2 1
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 2
21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

1 0
16:45

الدحيل

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

3 3
20:00

السد القطري

"متحمس لرحلة العودة".. وسام أبو علي يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي

كتب : يوسف محمد

10:35 م 13/04/2026
    وسام أبو علي (9)
    وسام أبو علي (4)
    وسام أبو علي (11)
    وسام أبو علي (1)
    وسام أبو علي (12)
    وسام أبو علي (3)
    وسام أبو علي (10)
    وسام أبو علي (7)
    وسام أبو علي (8)
    وسام أبو علي (2)
    وسام أبو علي (5)
    وسام أبو علي (6)
    وسام أبو علي
    وسام أبو علي

أعلن وسام أبو علي لاعب فريق كولومبوس كرو الأمريكي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه، أمام أورلاندو سيتي بالدوري الأمريكي.

وغادر وسام أبو علي مباراة فريقه أمام كولومبوس كرو الأمريكي، في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول للقاء، بعدما سقط باكيا على أرضية الملعب.

تفاصيل إصابة وسام أبو علي

وكتب أبو علي عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "تحدٍ جديد علي التغلب عليه، للأسف، تعرضت لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الهلالي".

وأضاف: "هذا تحد آخر للعودة أقوى، لقد تغلبت على العديد من الصعوبات طوال مسيرتي، هناك جانب لا يمكننا نسيانه وهو أنه مهما مررنا به، سيظل هناك من يعاني".

وتابع: "أود أن أغتنم هذه اللحظة لأتذكر جميع إخوتي وأخواتي حول العالم، وخاصة الأطفال الذين لا يمنحون فرصة لاختيار الحياة أو الموت ولا فرصة للحلم، هذه هي المعاناة الحقيقية، لذلك هذه الإصابة بالنسبة لي هي فقط مجرد عثرة صغيرة في الطريق".

واختتم أبو علي: "كل شيء حكمة من الله، سأعود أقوى، والآن أنا متحمس لبدء رحلة العودة هذه، برفقة أحبائي، شكرًا لجميع زملائي في الفريق والطاقم الطبي، الذين قدموا لي الدعم خلال تلك الفترة الصعبة".

أرقام وسام أبو علي مع كولومبوس كرو الأمريكي

وانضم أبو علي إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، في يوليو من العام الماضي 2025، قادما من النادي الأهلي، بعقد يمتد حتى ديسمبر 2027.

وشارك النجم الفلسطيني مع الفريق الأمريكي حتى الآن، في 12 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع هدفين.

وسام أبو علي الدوري الأمريكي كولومبوس كرو الأمريكي

"قوة مذهلة في عالم الترفيه".. زاك سنايدر مع تركي آل الشيخ في أحدث ظهور
حقيقة منع الدكتور مظهر شاهين من الظهور الإعلامي بسبب برنامج كلام الناس..
الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة
خلال احتفالات شم النسيم.. مصرع فتاتين غرقًا داخل حوض مزرعة بالشرقية
"بالباروكة".. سقوط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخالفة في بولاق الدكرور
