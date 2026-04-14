مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
21:00

باريس سان جيرمان

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

جميع المباريات

إعلان

"للمرة الأولى في مسيرته".. تريزيجيه ينتظر تحقيق رقما تاريخيا خلال مباراة بيراميدز بالدوري

كتب : يوسف محمد

03:00 ص 14/04/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمود تريزيجيه
  • عرض 10 صورة
    إصابة محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 10 صورة
    تريزيجيه من مباراة البنك الأهلي
  • عرض 10 صورة
    تريزيجيه (4)
  • عرض 10 صورة
    تريزيجيه (1)
  • عرض 10 صورة
    تريزيجيه (3)
  • عرض 10 صورة
    تريزيجيه (5)
  • عرض 10 صورة
    تريزيجيه (7)
  • عرض 10 صورة
    تريزيجيه (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، تألقه رفقة المارد الأحمر بشكل كبير خلال الموسم الحالي 2025-2026، ذلك بعد ساهم فوز فوز الفريق، يوم السبت الماضي على سموحة في الدوري.

وسجل تريزيجيه هدف، في فوز المارد الأحمر على الفريق السكندري، بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية بمرحلة التتويج بالدوري المصري.

ترتيب هدافي الدوري المصري

ويحتل محمود حسن تريزيجيه قائد المارد الأحمر، صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2025-2026، برصيد 9 أهداف.

ويأتي في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم نادي الزمالك برصيد 8 أهداف في البطولة حتى الآن.

رقم تاريخي ينتظر تريزيجيه أمام بيراميدز

وبتسجيل تريزيجيه لهدف في مرمى سموحة، يوم السبت الماضي رفع عدد أهدافه رفقة الفريق خلال الموسم الحالي، إلى 16 هدفا في مختلف البطولات، معادلا أعلى سجل تهديفي له في موسم واحد، الذي حققه موسم 2017-2018، مع قاسم باشا التركي.

وحال تمكن محمود تريزيجيه من تسجيل هدف أو أكثر في مباراة المارد الأحمر المقبلة أمام بيراميدز، سيحقق رقما شخصيا للمكرة الأولى في مسيرته الكروية، حيث سيصل إلى الهدف رقم 17 خلال الموسم الالي، مع الأحمر، لتكون المرة الأولى التي يتمكن فيها من الوصول إلى 17 هدفا في موسم واحد.

أرقام تريزيجيه مع الأهلي خلال الموسم الحالي 2025-2026

وشارك صاحب الـ31 عاما خلال الموسم الحالي، مع المارد الأحمر في 19 مباراة بكافة البطولات، تمكن من تسجيل 16 هدفا وتقديم تمريرة حاسمة.

وسجل تريزيجيه مع الأحمر خلال الموسم الحالي في الدوري 9 أهداف، بجانب تسجيله 6 أهداف في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى هدف وحيد في كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي يستعد لملاقاة نظيره بيراميدز، يوم 27 أبريل الجاري، في إطار منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تحديد البطل بالدوري المصري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود تريزيجيه النادي الأهلي الدوري المصري

إعلان

