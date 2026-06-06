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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، اليوم السبت ، تأمين 333 لجنة امتحانية وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لـ 111,652 طالبًا وطالبةً مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.

وجاءت الإجراءات تحت رعاية المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وبتوجيهات الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة، لضمان بيئة صحية وآمنة للطلاب.

انتشار فرق الصحة المدرسية والوقائية

أكدت إدارة الشؤون الوقائية والرعاية الأساسية، برئاسة الدكتورة منى عز، انتشار الفرق الطبية من إدارة الصحة المدرسية والشباب بجميع المناطق الطبية بالمحافظة.

وأوضحت الدكتورة منال فهيم، مدير الإدارة، أن الفرق تتابع جاهزية اللجان وتوافر الإشراف الطبي بداخلها، مع التنسيق الكامل مع هيئة التأمين الصحي لطلاب المدارس لتوفير أدوية الطوارئ وكافة المستلزمات الطبية اللازمة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

استمرار الإشراف الطبي والمتابعة

أكد الدكتور محمد يحيى بدران استمرار المتابعة الميدانية من قبل القيادات الصحية لتوفير الدعم الطبي اللازم وحل أي مشكلات فنية أو إدارية بشكل فوري، وأشار إلى أن المديرية تضع سلامة الطلاب في صدارة الأولويات.

111 ألف طالب يؤدون امتحانات الإعدادية

وكان 111 ألف و652 طالبًا وطالبة، أدوا اليوم السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بواقع 56979 بنين و54673 بنات، أمام 333 لجنة بمختلف أنحاء المحافظة، تحت إشراف 14506 ملاحظ ومراقب، والتي من المقرر أن تستمر حتى الخميس 11 يونيو الجاري.

جولة المحافظ ومتابعة انضباط اللجان

وكان المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، أجرى جولةً ميدانيةً صباح اليوم، تفقد خلالها عددًا من اللجان لمتابعة انتظام الامتحانات.

ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة والرفع الفوري للمخلفات بمحيط المدارس، مع التحفظ على مكبرات الصوت ومنع أي مصادر للضوضاء لضمان هدوء وتركيز الطلاب، مؤكدًا على استمرار المتابعة الميدانية على مدار أيام الامتحانات التي تنتهي في 11 يونيو الجاري.

تسهيل نقل الطلاب والإجراءات الاحترازية

كلف المحافظ الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية بتوفير وسائل نقل مناسبة تضمن سهولة انتقال الطلاب من وإلى لجانهم دون معوقات.

كما شدد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية وأعمال التطهير اليومية داخل المدارس، بمشاركة الدكتورة أميرة يسن نائب المحافظ، والدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، لضمان الحفاظ على صحة الطلاب والمراقبين الذين بلغ عددهم 14,506 ملاحظًا ومراقبًا.