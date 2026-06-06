تستضيف دولة ألمانيا يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 يونيو، مراسم قرعة بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2027 وسط ترقب كبير من جانب المنتخب المصري الذي يدخل القرعة في التصنيف الأول بين كبار منتخبات العالم، ليكون على رأس إحدى مجموعات البطولة.

وأخطر الاتحاد الدولي لكرة اليد (IHF) برئاسة حسن مصطفي الاتحادات الوطنية المتأهلة للمشاركة في البطولة بالإجراءات الرسمية الخاصة بالقرعة والتي تستضيفها مدينة ميونيخ الألمانية يوم الأربعاء وسيتم بثها مباشرة عبر القناة الرسمية للاتحاد الدولي على موقع "يوتيوب".

ويترقب الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول بقيادة الإسباني باسكوال نتائج هذه القرعة عن كثب للتعرف على هوية المنافسين المحتملين ووضع الخطوط العريضة لبرنامج الإعداد الخاص بالبطولة.

ومن المنتظر أن تحظى مراسم القرعة بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، في ظل قوة المنتخبات المتأهلة وتقارب المستويات الفنية، وهو ما يزيد من أهمية الحدث الذي سيرسم ملامح طريق الفراعنة نحو حلم المنافسة على اللقب العالمي في ألمانيا 2027.

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