"قبل مباراة بلوزداد".. نادي الزمالك يكشف تطورات إصابة خوان بيزيرا لاعب الفريق

كتب : يوسف محمد

11:35 م 13/04/2026
    شيكو بانزا وخوان بيزيرا
    خوان بيزيرا
    خوان بيزيرا ووالده
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
    خوان بيزيرا من مران الزمالك
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
    خوان بيزيرا ووالده في الأهرامات

كشف نادي الزمالك اليوم الإثنين الموافق 13 أبريل الجاري، تطورات الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق خوان بيزيرا، خلال مشاركته أمام شباب بلوزداد الجزائري بالكونفدرالية.

وكان خوان بيزيرا تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق الماضية أمام شباب بلوزداد، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

تفاصيل إصابة خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك

وأعلن نادي الزمالك، أن اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، أدى تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق اليوم الإثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة شباب بلوزداد المقبلة.

وأوضح نادي الزمالك، أن بيزيرا يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية، تعرض له خلال مشاركته مع الفريق في مباراة ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية أمام شباب بلوزداد.

واستأنف الفارس الأبيض بقيادة معتمد جمال، تدريباته الجماعية اليوم الإثنين، بعدما حصل الفريق على راحة بالأمس عقب العودة من الجزائر.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في كأس الكونفدرالية

ويحل فريق شباب بلوزداد ضيفا على نادي الزمالك، يوم الجمعة المقبل الموافق في 17 أبريل الجاري، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية 2025-2026.

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية، يوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

خوان بيزيرا نادي الزمالك الزمالك وشباب بلوزداد كاس الكونفدرالية

