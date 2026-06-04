تحدث البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي المصري، عن كواليس المفاوضات التي جمعته بنادي الزمالك خلال الفترة الماضية، كما أبدى رأيه في نتائج الموسم الحالي للكرة المصرية، متطرقًا إلى فرص لاعب الزمالك خوان بيزيرا في تمثيل منتخب البرازيل.

وأكد ميكالي، خلال تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "cbc"، أنه لا يزال يتابع الكرة المصرية بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن الموسم شهد مفاجآت عديدة، أبرزها خروج الأهلي دون التتويج بأي بطولة.

وقال المدرب البرازيلي: "أتابع الكرة المصرية بشكل دائم، وعلمت بتتويج الزمالك بلقب الدوري، وبيراميدز بكأس مصر، بينما كان عدم فوز الأهلي بأي بطولة أمرًا مفاجئًا بالنسبة لي".

كواليس مفاوضات الزمالك

وكشف ميكالي عن وجود مفاوضات رسمية جمعته بإدارة الزمالك لتولي القيادة الفنية للفريق، موضحًا أن المباحثات لم تكتمل رغم الوصول إلى مراحل متقدمة.

وأضاف: "كانت هناك مفاوضات رسمية مع الزمالك، لكن الاتفاق النهائي لم يتم. تابعت الفريق خلال فترة قيادة معتمد جمال، الذي حقق نتائج جيدة وقاد الفريق للتتويج بكأس مصر والوصول إلى نهائي الكونفدرالية".

وأوضح أن استمرار النتائج الإيجابية للفريق، إلى جانب بعض التحديات المالية داخل النادي، كانا من أبرز الأسباب التي حالت دون إتمام التعاقد.

وتابع: "العرض جاء في بداية الموسم، كما تلقيت عرضًا آخر من أحد أندية الدوري المصري، لكنني كنت قد خضعت لعملية جراحية في ذلك الوقت ولم أكن قادرًا على السفر أو العمل، لينتهي الأمر بتعاقد النادي مع مدرب أجنبي آخر".

موقف بيزيرا من منتخب البرازيل

وعن إمكانية انضمام خوان بيزيرا إلى المنتخب البرازيلي خلال الفترة المقبلة، أكد ميكالي أن اللاعب يمتلك إمكانيات جيدة وقدم مستويات مميزة مع الزمالك، لكنه يواجه منافسة قوية للغاية في مركزه.

وقال: "لم أكن أعرف بيزيرا قبل انتقاله إلى الزمالك، لكنه لاعب جيد وأظهر شخصية قوية وتحمل المسؤولية في مباريات مهمة. ومع ذلك، فإن فرص انضمامه لمنتخب البرازيل تبدو صعبة في الوقت الحالي".

واختتم حديثه قائلًا: "في مركزه يوجد العديد من اللاعبين الذين يقدمون مستويات مرتفعة في أكبر الأندية الأوروبية، وهو ما يجعل المنافسة على مكان داخل المنتخب البرازيلي في غاية الصعوبة".

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