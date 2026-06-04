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رسميا.. الأهلي يوجه الشكر لفرد جديد بعد وليد صلاح الدين

كتب : محمد خيري

03:42 م 04/06/2026
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    النادي الأهلي
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    لاعبي النادي الأهلي (1)
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    ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي (2)
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واصل النادي الأهلي سلسلة التغييرات داخل قطاع كرة القدم، بعدما أعلن رسميًا توجيه الشكر إلى عادل مصطفى، مدرب الفريق الأول، عقب إنهاء التعاقد مع الجهاز الفني الذي كان يقوده المدرب الدنماركي ييس توروب.

رحيل عادل مصطفى

وقال الأهلي، في بيان رسمي، إنه يثمن الجهود الكبيرة التي بذلها عادل مصطفى خلال فترة عمله ضمن الجهاز الفني للفريق الأول، مشيدًا بما قدمه من عمل دؤوب وتفانٍ في أداء مهامه من أجل تحقيق أهداف الفريق ودعم مسيرته في مختلف البطولات.

وأضاف البيان أن النادي يتمنى لعادل مصطفى التوفيق والنجاح في محطته المقبلة، مؤكدًا أنه سيظل أحد أبناء الأهلي المخلصين الذين قدموا الكثير للقلعة الحمراء.

توجيه الشكر لوليد صلاح الدين

ويأتي رحيل عادل مصطفى بعد ساعات من إعلان الأهلي توجيه الشكر إلى وليد صلاح الدين، مدير الكرة، في إطار إعادة هيكلة منظومة العمل داخل الفريق الأول عقب نهاية موسم شهد العديد من التغييرات.

وكان النادي قد أصدر بيانًا رسميًا وجه خلاله الشكر إلى وليد صلاح الدين على الفترة التي قضاها في منصبه، وما قدمه من جهود ضمن منظومة العمل بقطاع كرة القدم.

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الأهلي عادل مصطفى وليد صلاح الدين

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