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بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.. تعرف على أول عطلة رسمية

كتب : أحمد الجندي

03:30 م 04/06/2026

العطلات الرسمية

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يبحث العديد من الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات عن موعد أول إجازة رسمية عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك 2026، بالتزامن مع عودة العمل بالمصالح الحكومية والمؤسسات المختلفة.

وتعد إجازة رأس السنة الهجرية 1448هـ أول مناسبة رسمية يحصل خلالها العاملون على عطلة مدفوعة الأجر بعد إجازة عيد الأضحى، وفقًا للأجندة الرسمية للعطلات في مصر.

ومن المقرر أن توافق رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، حيث ينتظر العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلى جانب العاملين بالقطاع الخاص، صدور القرار الرسمي الخاص بالإجازة.

ولم يعلن مجلس الوزراء حتى الآن موقف ترحيل الإجازة، إذ من المنتظر صدور قرار خلال الأيام المقبلة لتحديد موعدها النهائي، سواء بالإبقاء عليها في موعدها الأصلي أو نقلها إلى نهاية الأسبوع.

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إجازة رأس السنة الهجرية مجلس الوزراء الإجازات الرسمية 2026

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