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الأهلي يوجه الشكر لـ وليد صلاح الدين

كتب : هند عواد

03:21 م 04/06/2026
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    وليد صلاح الدين
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    وليد صلاح الدين والخطيب
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    وليد صلاح الدين
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    وليد صلاح الدين
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    وليد صلاح الدين

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وجه النادي الأهلي الشكر لوليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، عقب نهاية موسم 2025-26.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنهى الموسم بلقب وحيد، هو كأس السوبر المصري، في المقابل ودع دوري أبطال أفريقيا من ربع النهائي بالهزيمة أمام الترجي، وكأس مصر من دور الـ32 بالهزيمة أمام المصرية للاتصالات، الناشط في القسم الثاني.

الأهلي يشكر الكابتن وليد صلاح الدين

قال الأهلي في بيان رسمي، إنه وجه الشكر لوليد صلاح الدين، على الفترة التي قضاها في موقع المسئولية ضمن منظومة العمل بقطاع كرة القدم.

وأشار النادي إلى أنه يعرب عن تقديره للجهود التي بذلها وليد صلاح الدين طوال فترته مع الفريق، متمنيا له التوفيق في خطوته المقبلة.

جدير بالذكر أن الأهلي فسخ تعاقده مع الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق، بالاتفاق بين الطرفين.

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وليد صلاح الدين الأهلي توروب

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