كشف الإعلامي محمد شبانة عن وجود حالة من الجدل داخل نادي الزمالك على خلفية أزمة إيقاف القيد، مؤكدًا أن بعض أعضاء مجلس الإدارة فوجئوا بالقرار بعد تداوله عبر وسائل الإعلام.

كواليس جديدة داخل الزمالك

وقال شبانة إن عددًا من أعضاء مجلس إدارة الزمالك لم يكونوا على دراية بملف إيقاف القيد لفترتين تأديبيًا، وعلموا بالأمر من خلال ما تم تداوله إعلاميًا، وهو ما أثار العديد من التساؤلات داخل أروقة النادي بشأن أسباب الأزمة والمسؤول عنها.

وأضاف أن هناك آراء متباينة داخل الزمالك حول أسباب الأزمة، حيث أرجع البعض الأمر إلى وجود خطأ في ترجمة أو تفسير بعض المراسلات، بينما حمّل آخرون المسؤولية إلى جون إدوارد، باعتباره المسؤول عن إدارة هذا الملف.

وأشار شبانة إلى أن جون إدوارد قام بتشكيل فريق عمل متكامل يضم مديرًا للتعاقدات وعددًا من المساعدين، وكان من المفترض أن يتولى هذا الفريق تسوية الملفات العالقة الخاصة باللاعبين الراحلين وإنهاء كافة الإجراءات المرتبطة بها.

موقف رحيل جون إدوارد

وفي المقابل، أكد جون إدوارد – بحسب تصريحات نقلها شبانة – تمسكه بالاستمرار في منصبه، مشددًا على أنه لا يفكر في الرحيل، وأن عقده مع الزمالك يمتد لمدة ثلاث سنوات.

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على أن الجدل لا يزال قائمًا داخل النادي بشأن المسؤولية عن أزمة القيد، في انتظار صدور توضيحات رسمية من إدارة الزمالك لحسم الموقف وكشف كافة الملابسات المتعلقة بالملف.

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