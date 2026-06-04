نشرت الصفحة الرسمية للفنان سامح صفوت، عبر موقع فيسبوك، صورة له من داخل غرفة العناية المركزة.

الحالة الصحية لـ سامح صفوت

وكتب القائمون على الحساب: "بإذن الله سيتم توضيح الحالة الصحية للأستاذ سامح صفوت بالتفصيل من خلال فيديو قادم من الطاقم الطبي والطبيب المختص المشرف على حالته".

وأضاف البيان: "تتوجه أسرته بخالص الشكر والتقدير والعرفان لكل من سأل عنه ودعا له بالشفاء، فلهذا أثر إيجابي ودعم معنوي كبير، وتتمنى منكم دوام الدعاء له حتى يتم تجاوز هذه المحنة على خير، وتدعو الله ألا يريكم مكروهًا في عزيز لديكم".

وتابع: "دعوة صادقة من القلب في ظهر الغيب قد تقلب موازين الحياة بأمر الله، من كرب إلى فرج، ومن حزن إلى سعادة".

آخر مشاركات الفنان سامح صفوت

يُذكر أن آخر المشاركات الفنية للفنان سامح صفوت كانت من خلال ظهوره كضيف شرف في مسلسل الكينج، بطولة محمد إمام، والذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

اقرأ أيضًا:

أرملة محمد رحيم: "اتقال عليا كلام كتير ووفاته كانت طبيعية"





في ذكرى ميلاده.. كيف اكتشف محمود عبدالعزيز إصابته بالسرطان؟