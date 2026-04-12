مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

1 0
15:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 3
17:30

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي

بارما

1 1
15:00

نابولي

الدوري الإيطالي

كومو

- -
20:45

إنتر ميلان

جميع المباريات

"لا أفهم".. إعلامي سعودي يعلق على أزمة النادي الأهلي واتحاد الكرة

كتب : يوسف محمد

07:18 م 12/04/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (3)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (4)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي وسموحة (7) (1)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وسموحة (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (2)
  • عرض 10 صورة
    خروج حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا وسط حراسة
  • عرض 10 صورة
    خروج حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا وسط حراسة
  • عرض 10 صورة
    خروج حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا وسط حراسة
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي ضد سيراميكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الإعلامي السعودي وليد الفراج، على أزمة النادي الأهلي مع اتحاد الكرة المصري، بعد فشل عقد جلسة اليوم الأحد الموافق 12 أبريل الجاري، للاستماع لمحادثات تقنية الفيديو خلال مباراة الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا.

وتوجه وفد صباح اليوم الأحد 12 أبريل الجاري، توجه وفد من النادي الأهلي يترأسه سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، إلا أن الوفد غادر مقر الاتحاد دون أن تتم جلسة الاستماع، بسبب حضور أفاد من الأحمر لم يكن مصرح لهم الحضور. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تعليق وليد الفراج على أزمة الأهلي واتحاد الكرة

وكتب الفراج عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "طلب الأهلي المصري الاستماع لتسجيل غرفة الفار لمباراة الأهلي مع سيراميكا".

وأضاف: "اتحاد الكرة وافق لكنه اشترط وجود مدير الكرة والمدرب، بينما النادي الأهلي أراد حضور عضو إدارة، حكم سابق وفني تقنيات صوتية".

واختتم الفراج: "لا أفهم لماذا رفض اتحاد الكرة المصري دخول وفد النادي، هل هناك شيئ ما في التسجيل؟".

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام سيراميكا، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمرحلة النهائية بالدوري المصري.

وشهدت مباراة الأحمر أمام سيراميكا العديد من الأحداث المثيرة للجدل، خاصة مع مطالبة لاعبي الأهلي بالحصول على ركلة جزاء، قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، إلا أن محمود وفا حكم المباراة آنذاك لم يحتسب أي مخالفة.

أقرأ أيضًا:

بعد إصابته أمام جيرونا.. موقف مبابي من المشاركة في مباراة بايرن ميونخ

روبرتسون يكشف سبب رحيله عن ليفربول وموقفه من العروض

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي الدوري المصري الأهلي وسيراميكا كليوباترا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مبعوث ترامب يشيد بدور مصر في دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط
شئون عربية و دولية

مبعوث ترامب يشيد بدور مصر في دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط

شئون عربية و دولية

بعد فشل المفاوضات.. هل تشتعل الحرب في المنطقة؟ خبير عسكري لبناني يرد
شئون عربية و دولية

بعد فشل المفاوضات.. هل تشتعل الحرب في المنطقة؟ خبير عسكري لبناني يرد
علاقات

بيان مهم من الصحة بعد واقعة "سيدة الإسكندرية"
أخبار مصر

بيان مهم من الصحة بعد واقعة "سيدة الإسكندرية"

أخبار

المزيد

يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية