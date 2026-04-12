علق الإعلامي السعودي وليد الفراج، على أزمة النادي الأهلي مع اتحاد الكرة المصري، بعد فشل عقد جلسة اليوم الأحد الموافق 12 أبريل الجاري، للاستماع لمحادثات تقنية الفيديو خلال مباراة الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا.

وتوجه وفد صباح اليوم الأحد 12 أبريل الجاري، توجه وفد من النادي الأهلي يترأسه سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، إلا أن الوفد غادر مقر الاتحاد دون أن تتم جلسة الاستماع، بسبب حضور أفاد من الأحمر لم يكن مصرح لهم الحضور. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تعليق وليد الفراج على أزمة الأهلي واتحاد الكرة

وكتب الفراج عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "طلب الأهلي المصري الاستماع لتسجيل غرفة الفار لمباراة الأهلي مع سيراميكا".

وأضاف: "اتحاد الكرة وافق لكنه اشترط وجود مدير الكرة والمدرب، بينما النادي الأهلي أراد حضور عضو إدارة، حكم سابق وفني تقنيات صوتية".

واختتم الفراج: "لا أفهم لماذا رفض اتحاد الكرة المصري دخول وفد النادي، هل هناك شيئ ما في التسجيل؟".

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام سيراميكا، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمرحلة النهائية بالدوري المصري.

وشهدت مباراة الأحمر أمام سيراميكا العديد من الأحداث المثيرة للجدل، خاصة مع مطالبة لاعبي الأهلي بالحصول على ركلة جزاء، قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، إلا أن محمود وفا حكم المباراة آنذاك لم يحتسب أي مخالفة.

