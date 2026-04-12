أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي اليوم الأحد الموافق 12 أبريل الجاري، تمسكه بحقه في تفويض من يراه مناسبا لحضور جلسة الاستماع، لمعرفة التفاصيل التي جرت خلال المحادثات، بين حكم الساحة محمود وفا وحكم الـ var محمود عاشور في مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري المصري.

وكان النادي الأهلي أرسل شكوى في وقت سابق إلى اتحاد الكرة ضد محمود وفا حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وطالب بالاستماع إلى المحادثة التي جرت بينه وبين حكم تقنية الفيديو، أثناء مراجعة اللعبة التي طالب الأحمر باحتسابها ركلة جزاء.

بيان اتحاد الكرة للأهلي

وأرسل مصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة خطابا للأهلي مساء أمس الأحد، أكد خلاله موافقة الاتحاد على طلب النادي بالاستماع للمحادثة التي جمعت بين طاقم حكام مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري، وذلك غدا الأحد.

وأوضح عزان في خطابه للأحمر، أن الاستماع إلى محادثات تقنية الفيديو تقتصر على اثنين من الجهاز الفني والإداري المرتبط بالمباراة، الذي كان مصرح لهم حضور اللقاء من أرضية الملعب فقط.

رد الأهلي على بيان اتحاد الكرة

ورد النادي الأهلي على بيان الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدا أن من يمثل النادي الأهلي في هذه الجلسة، هو حق أصيل للنادي ومجلس إدارته، وهو من يتحمل المسئولية طالما أنه لم يخالف لائحة أو نصا قانونيا.

وأشار النادي في بيانه، أنه لا يوجد أي لائحة أو نص قانوني يعطي اتحاد الكرة، الحق في تحديد من يمثل النادي في هذه الجلسة، أو تحديد هوية الحاضرين سواء كانوا فنيين أو إداريين أو مسئولين.

وأوضح الأهلي أن الجلسة لا تقتصر على السياق الفني وإنما بها سياق قانوني أيضًا، يتعلق بالعقوبات التي وقعت على النادي بعد مباراة سيراميكا، أو من خلال الشكاوى التي تقدم بها الأحمر للجنة الحكام والانضباط ضد حكم المباراة.

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ويذكر أن التعادل الإيجابي بهدف لمثله، كان قد حسم نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بينهما، يوم الثلاثاء الماضي، في إطار منافسات الجولة الأولى بمرحلة تحديد البطل بالدوري المصري.

