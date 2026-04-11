يفتقد النادي الأهلي في مباراة بيراميدز المقبلة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، لخدمات لاعب الفريق حسين الشحات، في اللقاء المقرر إقامته بالجولة الرابعة بمرحلة التتويج بالدوري.

ويغيب الشحات عن مباراة الأهلي وبيراميدز المقبلة لتراكم الإنذارات، بعد حصوله على 3 بطاقات في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، خلال الموسم الحالي 2025-2026.

وكان حسين الشحات تلقى بطاقة صفراء في مباراة الأهلي وسموحة، التي أقيمت اليوم بالدوري المصري، لتصل عدد البطاقات الصفراء التي حصل عليها اللاعب إلى 3 بطاقات، مما يؤدي لإيقاف اللاعب لمباراة وحيدة طبقا للائحة العقوبات بالدوري المصري.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز اليوم السبت 11 أبريل، على حساب نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثانية بمرحلة التتويج بالدوري المصري.

وبفوز المارد الأحمر على حساب سموحة اليوم، نجح في رفع عدد نقاطه في الدوري، إلى 44 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بفارق نقطتين عن المتصدر الزمالك وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلاقي النادي الأهلي نظيره بيراميدز، يوم 27 أبريل الجاري، في إطار منافسات الجولة الرابعة بمرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز، يوم 27 أبريل المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

