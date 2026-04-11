أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بعد عودة بعثة الفريق للقاهرة

"بعد هدف سموحة".. الأهلي يفشل في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة السابعة

"بيته أهلاوي".. رسائل قوية من جماهير الأهلي للاعبي الفريق بعد الفوز على

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز اليوم على حساب نظيره سموحة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بمرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط، إلى 44 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، جمعهم من 22 مباراة خاضها بالمسابقة.

وفي المقابل توقف رصيد سموحة عند النقطة رقم 31، في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، موسم 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وسيكون النادي الأهلي على موعد مع مواجهة قوية، في المباراة المقبلة ببطولة الدوري المصري، حيث سيواجه فريق بيراميدز في الجولة الرابعة بمرحلة التتويج بالدوري المصري.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره بيراميدز، يوم 27 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة التتويج بالدوري المصري.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، سيكون راحة في الجولة المقبلة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

