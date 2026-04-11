دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

0 0
21:00

نهضة بركان

الدوري المصري

بيراميدز

1 1
17:00

المصري

الدوري المصري

الأهلي

2 1
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 0
18:30

فولهام

"بعد هدف سموحة".. الأهلي يفشل في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة السابعة على التوالي

كتب : يوسف محمد

09:54 م 11/04/2026 تعديل في 10:13 م
لا يزال النادي الأهلي يعاني من المشاكل الدفاعية، مما تسبب في تلقيه العديد من الأهداف في مبارياته الأخيرة التي خاضها الفريق بكافة البطولات، وكان أخرها الهدف الذي أحرزه سموحة في مرمى الأحمر خلال الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا.

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره سموحة، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بمرحلة التتويج، ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتلقت شباك المارد الأحمر هدفا في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا على ستاد "القاهرة الدولي"، عند الدقيقة رقم 45+2 من زمن الشوط الأول، بعد تسديدة من صامويل أمادي من على حدود منطقة الجزاء.

هدف سموحة في مرمى الأهلي يسجل رقما سلبيا للأحمر

ولم يتمكن المارد الأحمر من الحفاظ على نظافة شباكه، في آخر 7 مباريات خاضها بمختلف البطولات، حيث تلقت شباكه 10 أهداف في آخر 7 مباريات بما فيها مباراة اليوم أمام سموحة.

كما أن هدف سموحة في شباك الأهلي اليوم، يعد هو الهدف رقم 21 الذي يستقبله المارد الأحمر، خلال النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري موسم 2025-2026.

ويذكر أن النادي الأهلي يحتل حاليا المركز الثالث، بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" برصيد 41 نقطة.

محمود محيي الدين: الاستعداد لما بعد صندوق النقد ضرورة لا تحتمل التأجيل
محمود محيي الدين: الاستعداد لما بعد صندوق النقد ضرورة لا تحتمل التأجيل
متحدث الكهرباء: وفر مادي بنحو 14.4 مليون دولار خلال أسبوع من ترشيد الاستهلاك
متحدث الكهرباء: وفر مادي بنحو 14.4 مليون دولار خلال أسبوع من ترشيد الاستهلاك
انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
الداخلية الكويتية: إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات
الداخلية الكويتية: إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سموحة بالدوري المصري
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سموحة بالدوري المصري

تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات ومسيرات