لا يزال النادي الأهلي يعاني من المشاكل الدفاعية، مما تسبب في تلقيه العديد من الأهداف في مبارياته الأخيرة التي خاضها الفريق بكافة البطولات، وكان أخرها الهدف الذي أحرزه سموحة في مرمى الأحمر خلال الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا.

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره سموحة، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بمرحلة التتويج، ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتلقت شباك المارد الأحمر هدفا في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا على ستاد "القاهرة الدولي"، عند الدقيقة رقم 45+2 من زمن الشوط الأول، بعد تسديدة من صامويل أمادي من على حدود منطقة الجزاء.

هدف سموحة في مرمى الأهلي يسجل رقما سلبيا للأحمر

ولم يتمكن المارد الأحمر من الحفاظ على نظافة شباكه، في آخر 7 مباريات خاضها بمختلف البطولات، حيث تلقت شباكه 10 أهداف في آخر 7 مباريات بما فيها مباراة اليوم أمام سموحة.

كما أن هدف سموحة في شباك الأهلي اليوم، يعد هو الهدف رقم 21 الذي يستقبله المارد الأحمر، خلال النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري موسم 2025-2026.

ويذكر أن النادي الأهلي يحتل حاليا المركز الثالث، بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" برصيد 41 نقطة.

أقرأ أيضًا:

أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بعد عودة بعثة الفريق للقاهرة

"قرار كارثي".. توفيق السيد يعلق على ركلة جزاء المصري المحتسبة أمام بيراميدز



