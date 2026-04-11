تغيير ومفاضلة.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سموحة

يجري ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تغييرا على تشكيلته لمواجهة سموحة مساء اليوم، في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

يستضيف الأهلي نظيره سموحة، في الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

وتنقل مباراة الأهلي وسموحة على قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري المصري

يدفع توروب بمحمد شريف في خط الهجوم بدلا من مروان عثمان، بينما يفاضل بين الثنائي أليو ديانج وحسين الشحات في منتصف الملعب.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - يوسف بلعمري

خط الوسط: أليو ديانج / حسين الشحات - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه – محمد شريف

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر.

