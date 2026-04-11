أول تعليق من عمر جابر بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد في الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سموحة اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" موسم 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي وسموحة بالدوري المصري

ويحل سموحة ضيفا اليوم على المارد الأحمر، في مباراة تقام على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثانية بمرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة

ومباراة اليوم التي ستجمع بين النادي الأهلي ونظيره سموحة، ستكون المواجهة رقم 36 التي تجمع بين الفريقين، في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 35 مباراة من قبل.

وخلال 35 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 20 مباراة، تلقى الهزيمة في 6 لقاءات وحضر التعادل في 9 مباريات.

وسجل لاعبو المارد الأحمر في شباك الفريق السكندري 55 هدفا، فيما تلقت شباكهم 28 هدفا.

ويحتل نجم الأهلي السابق عبد الله السعدي، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا، برصيد 8 أهداف، يليه إسلام محارب لاعب الأهلي وسموحة السابق برصيد 5 أهداف.

وآخر مباراة جمعت بين الفريقين، كانت مباراة الدور الأول من بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي 2025-2026، انتهت لصالح المارد الأحمر بهدف دون مقابل.

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة الأهلي الماضية أمام سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، يوم الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 41 نقطة جمعهم من 21 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

أول تعليق من عمر جابر بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد في الكونفدرالية

فرحان بالحضور الجماهيري.. تعليق سميح ساويرس على نهائي بطولة الجونة للإسكواش



