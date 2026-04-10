ماراثون الطائرة.. الأهلي يحسم لقب كأس مصر على حساب الزمالك

كتب : نهي خورشيد

10:12 م 10/04/2026 تعديل في 10:13 م

طائرة الأهلي والزمالك

توج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3-2 في الأشواط، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الجمعة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.


نتيجة أشواط الأهلي والزمالك


وحسم الأهلي الشوط الأول بنتيجة 27-25، ثم واصل تفوقه بالفوز في الشوط الثاني بنتيجة 25-23.


عاد الزمالك بقوة إلى أجواء اللقاء، ونجح في حسم الشوط الثالث بنتيجة 25-22، قبل أن يؤكد تفوقه في الشوط الرابع المثير بالنتيجة نفسها 25-22، ليعادل النتيجة 2-2 .

حسم الأهلي اللقاء


وفي الشوط الفاصل، تقدم الزمالك أولاً بنتيجة 13-11، قبل أن يعود الأهلي ويحسم الشوط بنتيجة 15-13، ليخطف اللقب في نهاية مواجهة ماراثونية.


مشوار الفريقين إلى النهائي


وكان الزمالك تأهل إلى النهائي بعد الفوز على سموحة بنتيجة 3-1، بينما صعد الأهلي بعد التغلب على الجزيرة بنتيجة 3-0 في نصف النهائي.

إقرأ أيضاً:

هدفه التاريخي.. صلاح يحصد جائزة جديدة في ليفربول

بالكعب.. أول أهداف رامي ربيعة في الدوري الإماراتي (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بعد انتشاره في الصين.. 5 أعراض تكشف الإصابة بفيروس POH-VAU
مباراة ماراثونية.. هانيا الحمامي تتوج بلقب بطولة الجونة الدولية للاسكواش
ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق قنا الصحراوي (صور)
ملخص مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في كأس الكونفدرالية الأفريقية
"غياب الشناوي وكامويش".. قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري المصري
على خطى موديز.. ستاندرد آند بورز تبقي على تصنيف مصر مع نظرة مستقبلية مستقرة
42 مصابًا.. ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس قنا الصحراوي