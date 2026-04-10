توج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3-2 في الأشواط، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الجمعة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.



نتيجة أشواط الأهلي والزمالك



وحسم الأهلي الشوط الأول بنتيجة 27-25، ثم واصل تفوقه بالفوز في الشوط الثاني بنتيجة 25-23.



عاد الزمالك بقوة إلى أجواء اللقاء، ونجح في حسم الشوط الثالث بنتيجة 25-22، قبل أن يؤكد تفوقه في الشوط الرابع المثير بالنتيجة نفسها 25-22، ليعادل النتيجة 2-2 .

حسم الأهلي اللقاء



وفي الشوط الفاصل، تقدم الزمالك أولاً بنتيجة 13-11، قبل أن يعود الأهلي ويحسم الشوط بنتيجة 15-13، ليخطف اللقب في نهاية مواجهة ماراثونية.



مشوار الفريقين إلى النهائي



وكان الزمالك تأهل إلى النهائي بعد الفوز على سموحة بنتيجة 3-1، بينما صعد الأهلي بعد التغلب على الجزيرة بنتيجة 3-0 في نصف النهائي.

