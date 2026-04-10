أعلن الاتحاد المصري للإسكواش، دعمه الكامل للبطل المصري مصطفى عسل، بعد تضرره من القرارات التحكيمية، في مباراة نصف نهائي بطولة الجونة للاسكواش أمام البيروفي دييجو إلياس.

وكان عسل تلقى الهزيمة أمام نظيره البيروفي دييجو إلياس، في مباراة نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

بيان الاتحاد المصري لإسكواش:

وجاء نص بيان الاتحاد المصري للإسكواش كالتالي: "يؤكد الاتحاد المصري للاسكواش أن جميع أبنائه من اللاعبين واللاعبات يحظون بكامل الدعم والرعاية، وأن مصلحة الرياضيين تأتي في مقدمة أولوياته داخل وخارج الملعب، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وتعزيز مسيرتهم المهنية".

وأضاف: "في هذا الإطار، يؤكد الاتحاد وقوفه الكامل إلى جانب اللاعب مصطفى عسل، وذلك على خلفية ما شهدته مباراة الدور نصف النهائي في بطولة الجونة الدولية من تجاوزات تحكيمية غير مبررة أثرت على مجريات اللقاء ونتيجته".

وتابع: "يؤكد الاتحاد بأنه لن يتهاون في الدفاع عن حقوق لاعبيه أو قبول أي ممارسات تمس العدالة أو تكافؤ الفرص داخل المنافسات، وسيقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واختتم: "يشدد الاتحاد على التزامه الدائم بدعم لاعبيه في مختلف الظروف، والعمل على توفير بيئة رياضية عادلة تليق بمكانة الاسكواش المصري".

والجدير بالذكر أن مصطفى عسل، يعد حامل لقب النسخة الماضية من بطولة الجونة الدولية للاسكواش.

