الدوري المصري

بيراميدز

17:00

المصري

الدوري المصري

الأهلي

20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

13:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

ليفربول

18:30

فولهام

الدوري الإسباني

برشلونة

18:30

اسبانيول

إعلان

"بينهم الشناوي وكامويش".. غيابات الأهلي أمام سموحة في الدوري المصري

كتب : يوسف محمد

11:16 م 10/04/2026
    الأهلي
    مباراة الأهلي ضد سيراميكا
    مباراة الأهلي وسيراميكا
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (10)
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (12)
    خروج حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا وسط حراسة
    خروج حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا وسط حراسة
    خروج حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا وسط حراسة
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (11)
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (3)
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (7)
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (6)
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (4)
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (5)
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (2)
    الأهلي وسيراميكا

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ياس توروب غدا السبت نظيره سموحة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقام مباراة المارد الأحمر غدا أمام نظيره سموحة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثانية بمجموعة تحديد البطل بالدوري المصري.

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة بالدوري المصري

وأعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة الدنماركي ياس توروب، اليوم الجمعة الموافق 10 أبريل الجاري، عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة سموحة غدا بالدوري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة سموحة غدا السبت 11 أبريل الجاري بالدوري، العديد من الغيابات وعلى رأسهم حارس مرمى الفريق محمد الشناوي.

غيابات الأهلي أمام سموحة بالدوري المصري

ويفتقد النادي للأهلي في مباراة الغد للعديد من الغيابات وعلى رأسهم محمد الشناوي، الذي يغيب عن المباراة بعد حصوله على بطاقة حمراء، في المباراة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا، بالإضافة إلى توقيع عقوبة عليه بالإيقاف لمدة 4 مباريات.

وقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة ياس توروب، استبعاد مهاجم الفريق يلسين كامويس من مباراة الغد لأسباب فنية.

كما يفتقد النادي الأهلي في مباراة سموحة، لخدمات لاعب الوسط أحمد نبيل كوكا أيضًا، لمعاناته من إصابة عضلية، بالإضافة إلى غياب كريم فؤاد بسبب الإصابة أيضًا.

إعلان

