تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق فوزا هاما اليوم على حساب نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق الفارس الأبيض الفوز على حساب شباب بلوزداد، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "نيلسون مانديلا" بالجزائر، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل الموافق 17 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة 17 أبريل الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

نتيجة مباراة الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية

وكان نادي الزمالك تأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما حقق الفوز في ربع النهائي على حساب أوتوهو الكونغولي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

وفي المقابل تأهل فريق شباب بلوزداد للدور ذاته، عقب تخطي فريق المصري البورسعيدي في ربع نهائي البطولة.

أقرأ أيضًا:

"بعد توديع بطولة الجونة".. الاتحاد المصري للإسكواش يدعم مصطفى عسل

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسموحة بالدوري المصري