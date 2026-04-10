الدوري المصري

بيراميدز

17:00

المصري

الدوري المصري

الأهلي

20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

13:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

ليفربول

18:30

فولهام

الدوري الإسباني

برشلونة

18:30

اسبانيول

البيروفي دييجو إلياس يتوج ببطولة الجونة الدولية للإسكواش

كتب : يوسف محمد

11:30 م 10/04/2026

دييجو إلياس

توج اللاعب البيروفي دييجو إلياس بلقب بطولة الجونة الدولية للاسكواش، بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب المصري محمد زكريا.

وحقق إلياس فوزا كبيرا على حساب محمد زكريا، في نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، ليتمكن من حصد لقب البطولة.

نتائج الأشواط في المباراة النهائية لبطولة الجونة للإسكواش

واستمرت المباراة النهائية التي جمعت بين إلياس ومحمد زكريا، لمدة 38 دقيقة، إلا أن اللاعب البيروفي، نجح في السيطرة على المباراة منذ البداية.

وجاءت نتائج الأشواط في المباراة النهائية لبطولة الجونة الدولية للإسكواش كالتالي: 11-1 / 11-7 / 11-1.

ويذكر أن إلياس كان قد تأهل إلى نهائي البطولة، عقب الفوز في مباراة نصف النهائي على حساب النجم المصري مصطفى عسل.

كيف يتعامل الشرع مع أطفال زنا المحارم ومرتكب الفاحشة بواقعة المنوفية؟
بعد انتشاره في الصين.. 5 أعراض تكشف الإصابة بفيروس POH-VAU
وكالة "إس آند بي" ترفع توقعاتها لعجز الحساب الجاري لمصر إلى 4.8% بالعام
النيران تلتهم أرضًا زراعية.. حريق هائل قرب كوبري القصبجي بالمنيب -(صور)
أكسيوس: بيروت وواشنطن طلبتا من إسرائيل وقفًا لإطلاق النار على لبنان
