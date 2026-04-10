البيروفي دييجو إلياس يتوج ببطولة الجونة الدولية للإسكواش

توج اللاعب البيروفي دييجو إلياس بلقب بطولة الجونة الدولية للاسكواش، بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب المصري محمد زكريا.

وحقق إلياس فوزا كبيرا على حساب محمد زكريا، في نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، ليتمكن من حصد لقب البطولة.

نتائج الأشواط في المباراة النهائية لبطولة الجونة للإسكواش

واستمرت المباراة النهائية التي جمعت بين إلياس ومحمد زكريا، لمدة 38 دقيقة، إلا أن اللاعب البيروفي، نجح في السيطرة على المباراة منذ البداية.

وجاءت نتائج الأشواط في المباراة النهائية لبطولة الجونة الدولية للإسكواش كالتالي: 11-1 / 11-7 / 11-1.

ويذكر أن إلياس كان قد تأهل إلى نهائي البطولة، عقب الفوز في مباراة نصف النهائي على حساب النجم المصري مصطفى عسل.

