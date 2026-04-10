تغيير وحيد.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري

كتب : هند عواد

11:34 ص 10/04/2026

مران الزمالك

يجري معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تغييرا وحيدا على تشكيلته، لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري مساء اليوم.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

يحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب نيلسون مانديلا، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على أوتوهو الكونغولي، بنتيجة 3-2 ذهابا وإيابا.

فيما تأهل شباب بلوزداد الجزائري إلى هذا الدور على حساب المصري البورسعيدي، عقب التعادل معه في القاهرة 1-1 وفي الجزائر 0-0.

تشكيل الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد

يدفع معتمد جمال بمحمد شحاتة في منتصف الملعب، بدلا من أحمد ربيع، بينما يستقر على باق العناصر التي خاضت اللقاء الأخير أمام المصري البورسعيدي بالدوري.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة - أحمد فتوح - عبد الله السعيد

خط الهجوم: خوان بيزيرا - ناصر منسي - عدي الدباغ

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

