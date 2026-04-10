كشف السنغالي إبراهيم نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفه من أزمة مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء في ظل الحديث عن إمكانية التوصل إلى حل ودي مع الإدارة.

نداي يحسم الجدل حول التفاوض مع إدارة الزمالك

وأوضح نداي في تصريحات تلفزيونية أنه لا يتدخل بشكل مباشر في ملف مستحقاته، مؤكداً أن الأمر بالكامل موكل إلى محاميه المختص والذي يتولى إدارة هذا الملف نيابة عنه.

وأشار اللاعب إلى أنه لا يجري أي تواصل مع مسؤولي نادي الزمالك بخصوص هذه الأزمة، كما أنه لا يمتلك معلومات حول وجود اتصالات من جانب الإدارة مع محاميه من عدمه.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

وفي سياق آخر، يستعد الزمالك لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري مساء غدٍ الجمعة على ملعب نيلسون مانديلا ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فيما تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

