يترقب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية أمام شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025-2026، تحت قيادة مديره الفني معتمد جمال.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "نيلسون مانديلا" في الجزائر، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، على أن يُقام لقاء الإياب يوم 17 أبريل الجاري على استاد القاهرة الدولي في السادسة مساءً.

تاريخ الزمالك أمام الأندية الجزائرية

خاض الزمالك مواجهات عديدة أمام الأندية الجزائرية في البطولات القارية، سواء في دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية، حيث سبق له اللعب في 10 مباريات.

وحقق الفريق الأبيض الفوز في مباراتين فقط، مقابل 5 تعادلات، وتلقى خسارتين، في سجل يعكس صعوبة المواجهات أمام الفرق الجزائرية.

وتحمل مواجهة شباب بلوزداد أهمية خاصة للفريقين، في ظل السعي لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، تسهّل مهمة الحسم خلال مباراة الإياب في القاهرة، وسط توقعات بأجواء جماهيرية حماسية وضغط كبير على اللاعبين.