وجه إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، انتقادات قوية للاعبي النادي الأهلي بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش اليوم ببطولة الدوري المصري.

وتلقى المارد الأحمر هزيمة مفاجأة اليوم الإثنين 9 مارس الجاري، على يد فريق طلائع الجيش، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ستاد "الكلية الحربية".

إبراهيم سعيد ينتقد لاعبي الأهلي

وكتب سعيد عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ده دفاع ولاعبين مركز شباب مش الأهلي".

ترتيب الأهلي في الدوري المصري موسم 2025-2026

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 40 نقطة جمعهم من 20 مباراة بالمسابقة حتى الآن.

ويذكر أن نادي الزمالك يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 43 نقطة جمعهم من 19 مباراة بالمسابقة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق متصل يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره الترجي التونسي يوم الأحد المقبل الموافق 15 مارس الجاري، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

