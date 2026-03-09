مباريات الأمس
دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا

- -
22:00

بايرن ميونيخ

"مركز شباب".. انتقادات قوية من إبراهيم سعيد للاعبي الأهلي بعد الهزيمة من طلائع الجيش

كتب : يوسف محمد

11:57 م 09/03/2026
وجه إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، انتقادات قوية للاعبي النادي الأهلي بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش اليوم ببطولة الدوري المصري.

وتلقى المارد الأحمر هزيمة مفاجأة اليوم الإثنين 9 مارس الجاري، على يد فريق طلائع الجيش، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ستاد "الكلية الحربية".

إبراهيم سعيد ينتقد لاعبي الأهلي

وكتب سعيد عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ده دفاع ولاعبين مركز شباب مش الأهلي".

ترتيب الأهلي في الدوري المصري موسم 2025-2026

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 40 نقطة جمعهم من 20 مباراة بالمسابقة حتى الآن.

ويذكر أن نادي الزمالك يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 43 نقطة جمعهم من 19 مباراة بالمسابقة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق متصل يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره الترجي التونسي يوم الأحد المقبل الموافق 15 مارس الجاري، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

إبراهيم سعيد الأهلي وطلائع الجيش الدوري المصري

