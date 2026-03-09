مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المصري

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا

- -
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

هدف إمام عاشور في مرمى المقاولون الأفضل بالجولة الـ21 بالدوري

كتب : يوسف محمد

09:53 م 09/03/2026 تعديل في 11:43 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 8 صورة
    يلسين كامويش مهاجم الأهلي مع إمام عاشور
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور (6)
  • عرض 8 صورة
    امام عاشور
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور (1)
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حصد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة أفضل هدف في الجولة الـ21، عن هدفه في مرمى طلائع الجيش بالدوري المصري.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المصرية المحترفة اليوم الثلاثاء، فوز إمام عاشور بجائزة أفضل هدف في الجولة الـ21 بالدوري، عن هدفه في مرمى طلائع الجيش.

وأشار الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية المحترفة عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، أن عاشور حسم جائزة أفضل هدف في الجولة بتصويت الجماهير.

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره المقاولون العرب، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ21 بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ونجح إمام عاشور في تسجيل الهدف الثاني للمارد الأحمر في مرمى المقاولون العرب، في اللقاء الذي انتهى لصالح الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتفوق هدف إمام عاشور في مرمى المقاولون على أهداف كل من: "ناصر منسي لاعب الزمالك، صلاح محسن لاعب المصري وبادجي".

أقرأ أيضًا:

مدير الكرة بالزمالك: بيزيرا يتعرض لضرب متعمد في المباريات

رينارد يكشف أسباب مواجهة منتخب مصر قبل مونديال 2026

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور النادي الأهلي الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"منخفض يضرب القاهرة الكبرى و5 مناطق أخرى".. الأرصاد تحذر من طقس يوم 20
أخبار وتقارير

"منخفض يضرب القاهرة الكبرى و5 مناطق أخرى".. الأرصاد تحذر من طقس يوم 20
مفاوضات أوكرانيا وصراع إيران.. ماذا دار في "مكالمة الساعة" بين بوتين وترامب؟
شئون عربية و دولية

مفاوضات أوكرانيا وصراع إيران.. ماذا دار في "مكالمة الساعة" بين بوتين وترامب؟
حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال
حوادث وقضايا

حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال

"لم تكن جيدة".. ياسر إبراهيم يتحدث عن علاقة كولر مع لاعبي الأهلي قبل رحيله
أخبار وتقارير

"لم تكن جيدة".. ياسر إبراهيم يتحدث عن علاقة كولر مع لاعبي الأهلي قبل رحيله
النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
جنة الصائم

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟