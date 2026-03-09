موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الهزيمة من طلائع الجيش

حصد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة أفضل هدف في الجولة الـ21، عن هدفه في مرمى طلائع الجيش بالدوري المصري.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المصرية المحترفة اليوم الثلاثاء، فوز إمام عاشور بجائزة أفضل هدف في الجولة الـ21 بالدوري، عن هدفه في مرمى طلائع الجيش.

وأشار الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية المحترفة عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، أن عاشور حسم جائزة أفضل هدف في الجولة بتصويت الجماهير.

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره المقاولون العرب، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ21 بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ونجح إمام عاشور في تسجيل الهدف الثاني للمارد الأحمر في مرمى المقاولون العرب، في اللقاء الذي انتهى لصالح الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتفوق هدف إمام عاشور في مرمى المقاولون على أهداف كل من: "ناصر منسي لاعب الزمالك، صلاح محسن لاعب المصري وبادجي".

