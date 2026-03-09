مباريات الأمس
الدوري المصري

طلائع الجيش

1 1
21:30

الأهلي

الدوري المصري

البنك الأهلي

0 0
21:30

بيراميدز

الدوري الإسباني

اسبانيول

0 1
22:00

ريال أوفييدو

كأس الاتحاد الإنجليزي

وست هام يونايتد

2 1
21:30

برينتفورد

لحظة بلحظة.. الأهلي 1 - 1 طلائع الجيش.. نهاية الشوط الأول

كتب : يوسف محمد

09:14 م 09/03/2026 تعديل في 10:18 م

النادي الأهلي

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين 9 مارس الجاري، نظيره طلائع الجيش، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة جمعهم من 19 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يوسف بلعمري، ياسر إبراهيم، هادي رياض ومحمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية وأليو ديانج

خط الهجوم: تريزيجيه، مروان عثمان وأشرف بن شرقي

أبرز أحداث مباراة الأهلي وطلائع الجيش

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 4: محمد عاطف يسجل الأول لطلائع الجيش في مرمى الأهلي

الدقيقة 8: تسديدة قوية من مروان عثمان يتصدى لها حارس مرمى طلائع الجيش

الدقيقة 9: عرضية من يوسف بلعمري يبعده دفاع طلائع الجيش

الدقيقة 20: تسديدة قوية من محمود تريزيجيه تمر بجوار مرمى طلائع الجيش

الدقيقة 22: هادي رياض يحرز هدف التعادل للأهلي

الدقيقة 34: عرضية من محمد هاني لاعب الأهلي يبعدها دفاع طلائع الجيش

الدقيقة 40: عرضية من محمد هاني ولكنها تمر إلى خارج الملعب

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول

النادي الأهلي الدوري المصري الأهلي وطلائع الجيش

